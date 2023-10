Saint-Denis : ouverture de 12 nouvelles places en micro-crèche

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Denis et la mairie ont inauguré une nouvelle micro-crèche dotée de 12 nouvelles places d'accueil à Saint-Bernard, la Montagne 15ème ce jeudi 12 octobre 2023. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous.

Dans le cadre de la Semaine de la Fraternité et des Solidarités, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Denis et la ville de Saint-Denis ont inauguré une nouvelle micro-crèche à Saint-Bernard, la Montagne 15ème. Ces 12 nouvelles places d’accueil de petits dans un local qui était jusque-là inutilisé, permet de dynamiser un peu plus le quartier, est créateur d’emploi et facilitateur pour les parents qui ont désormais un mode de garde. Une belle illustration de la politique menée par l’équipe municipale à destination des plus petits jusqu’aux aînés.

En cette Semaine de la Fraternité et des Solidarités, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Denis a eu le plaisir d'inaugurer la toute nouvelle Micro Crèche "Les P'tites Coccinelles" située dans le quartier de La Montagne, 15ème - Saint-Bernard. Cette micro crèche, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois, représente un espace dédié à l'épanouissement des tout-petits de 2 mois et demi à 3 ans, dans un environnement Montessori axé sur l'autonomie.

Avec une capacité d'accueil de 12 places, "Les P'tites Coccinelles" se démarque en tant que la seule micro crèche de Saint-Bernard à proposer une pédagogie Montessori, inspirée des enseignements de Maria Montessori, encourageant le développement autonome des enfants. L'équipe dévouée de la micro crèche se compose de trois professionnelles, deux apprentis, et un stagiaire, garantissant une attention personnalisée à chaque enfant.

La sécurité, la prise en charge, et les soins des enfants sont des priorités absolues au sein de "Les P'tites Coccinelles." La directrice de la micro crèche, Pascale Gardody, souligne : "Nous avons une organisation très rigoureuse, avec des horaires précis pour les soins des enfants. Si les besoins des enfants dépassent ces horaires, nous nous adaptons bien évidemment."

Gérée de manière autonome, "Les P'tites Coccinelles" opère dans un local municipal, sous l'égide du CCAS de Saint-Denis. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté du CCAS d'offrir un large éventail d'établissements d'accueil et de répondre à la demande des parents. Avec un total de 5 établissements en gestion directe, le CCAS accueille chaque jour 300 enfants grâce à une équipe de 150 agents qualifiés, comprenant notamment des puéricultrices, des infirmières puéricultrices, des éducatrices de jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture, ainsi que des animatrices titulaires du CAP Petite Enfance.

La Micro Crèche "Les P'tites Coccinelles" rejoint les rangs des établissements accompagnées par le CCAS, qui comptent désormais 80 structures. Tous ces établissements affichent une occupation constante, favorisant la mixité sociale en accueillant des enfants dont les parents travaillent, cherchent un emploi, ou poursuivent leurs études. De plus, la micro crèche s'engage à accueillir des enfants porteurs de handicap et ceux en cours d'évaluation.

La politique tarifaire de la Micro Crèche "Les P'tites Coccinelles" repose sur des tarifs uniques basés sur le barème de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), renforçant ainsi l'accessibilité à ce service essentiel pour les familles. En 2023, la ville de Saint-Denis a déjà ouvert cinq micro crèches, offrant un total de 80 places supplémentaires. Pour le CCAS et la ville de Saint-Denis, cette expansion vise à créer des espaces d'épanouissement pour les enfants, permettant aux parents de travailler et de se développer sereinement, tout en incarnant la volonté d'inclusion qui guide leurs actions.