Saint-Denis : ouverture des centres d'hébergement dans le chef-lieu

L'ensemble des centres d'hébergement de la ville de Saint-Denis seront prêts à accueillir les Dionysien.ne.s dès le passage en alerte rouge. Au total, 10 sites de proximité sont mis à disposition des familles. Ces sites seront ouverts à compter de 16 heures. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Au total, les sites de proximité sont mis à disposition des familles qui seraient contraintes de quitter leur logement.

• Le gymnase de Champ-Fleuri, 8 rue Christol de Sigoyer, Sainte-Clotilde (100 personnes)

• L'école primaire de Saint-Bernard, rue du père Raimbault, La Montagne (30 personnes)

• La salle polyvalente de Saint-François, allée des écoles, Saint-Denis (20 personnes)

• La salle polyvalente du Brûlé, à côté de la Mairie annexe du Brûlé, route des Bambous (30 personnes)

• Ecole élémentaire de Ruisseau Blanc, 3 chemin Manès Charles Olivier, la Montagne 8e (30 personnes)

• Ecole Philibert Commerson, 252 route Gabriel Macé, la Bretagne (30 personnes)

• Ecole élémentaire de Bois de Néfles,151 route des Ananas, Sainte-Clotilde (30 personnes)

• L'ancienne gare de la Grande Chaloupe, T chemin des Anglais accueil géré par l'association de la Grande Chaloupe)

Pour les personnes sans domicile fixe, le Gymnase des Deux Canons, 3 rue du gymnase, Sainte-Clotilde (120 personnes).

- Un centre de vie installé -

Un centre de vie, salle de danse du gymnase de Champ Fleuri (10 personnes). L'accès sera organisé par les équipes du Samu, pour recevoir les personnes médicalisées sous assistance électrique.

Il permettra d'assurer le bon fonctionnement des appareils médicaux quelles que soient les conditions climatiques extérieures en garantissant une alimentation électrique constante.

- Des maraudes organisées à Saint-Denis -

Des maraudes seront organisées ce jour pour accueillir les personnes sans abris afin qu'elles puissent rester en sécurité pendant le passage du météore.

Saint-Denis, fidèle à ses valeurs de solidarité et de protection des citoyens, a préparé et ravitaille l'ensemble des centres de secours. Les élus et agents composant la cellule de crise resteront mobilisés nuits et jours pour aider les Dionysien.ne.s.

Des informations vous seront communiquées régulièrement en fonction de l'évolution de la situation.