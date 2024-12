Saint-Denis : des concerts locaux et internationaux pour fêter le 20 Désanm

À l'occasion du 20 Désanm, la ville de Saint-Denis a proposé une soirée où la musique a transcendé les frontières pour célébrer la liberté et nos racines. De nombreux artistes locaux et internationaux sur scène, offrant des performances qui ont fait danser et chanter le public. Nous publions le post ci-dessous (Photos : Saint-Denis)

Georges Lagarde a ému avec son maloya traditionnel, suivi de Salangane ainsi que l’orchestre de chambre pour un maloya classique unique.

Sika Rlion a enflammé la scène en dancehall talonner par Vumba 1848, venu du Mozambique, qui a transporté la foule.

Lo Ron Maloya a fini par clôturer cette soirée du 20 Désanm.