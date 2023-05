Saint-Denis : portes ouvertes à l'école de musique, de danse et d'art dramatique

L'école de musique, de danse et d'art dramatique Loulou Pitou organise ce samedi 6 mai 2023 une matinée portes ouvertes de 08h30 à 12h30 au 54 rue Leblond de La Source. Cet événement sera l'occasion de découvrir l'école et d'en apprendre davantage sur les différentes disciplines enseignées : la musique, la danse classique et le théâtre. L'occasion également de rencontrer les professeurs passionnés et discuter avec les étudiants. Au programme de cette matinée portes ouvertes : des cours de démonstration en musique, en danse et en théâtre, des performances d'étudiants, des ateliers découvertes, ainsi que des échanges avec l'équipe pédagogique. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)