Saint-Denis : pour le "marché de nuit", la Sodiparc reconduit et optimise son dispositif de transport

Rendez-vous à nouveau demain, samedi 1er juin 2024, pour le Marché de Nuit organisé par la Ville de Saint-Denis. Cet événement artisanal incontournable, qui embelli la soirée sur tout le long du front de mer dionysien, est attendu avec impatience par de nombreux visiteurs. Nous publions le communiqué de la Sodiparc (Photo : www.imazpress.com)

Pour garantir une mobilité optimale lors de cet événement, la SODIPARC reconduit et optimise son dispositif de Transport en Commun. Ce dispositif, qui a fait ses preuves lors de la précédente édition, vise à offrir une expérience de déplacement fluide et sécurisée pour tous les participants.

Dès 21h, cinq navettes gratuites desservant La Montagne 8ème, Le Brûlé, Saint-François, Montgaillard et La Bretagne seront mises en service. Ces navettes, d’une capacité de 8 places, assureront des rotations toutes les heures jusqu’à minuit, avec un point de ramassage unique à l’arrêt Hôtel de Ville de Saint-Denis.

En complément, un bus de grande capacité de 70 places sera mis en place sur le réseau de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de Saint-Denis, reliant gratuitement et aux mêmes horaires l’arrêt Hôtel de Ville au Chaudron et Moufia Flibustier. Un poteau lumineux sera installé à l’arrêt Hôtel de Ville pour faciliter l’embarquement.

Ce dispositif renforcé s’inscrit dans la continuité du réseau habituel, assurant une accessibilité maximale à tous. Il constitue une alternative sûre et efficace pour se déplacer pendant l’événement, venant compléter les lignes Citalis habituelles : 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 22A et 23, qui fonctionnent de 5h00 à 21h00.

Pour faciliter la mobilité «immobile», les hubs de mobilité (parkings) gérés par la SODIPARC, République, Grand Marché, Rieul, seront ouverts gratuitement de 18h00 à minuit, offrant une solution de stationnement pratique pour les visiteurs.

Nous sommes déterminés à offrir à nos concitoyens et aux visiteurs un accès sûr et efficace aux Transports en Commun, tout en contribuant au succès et à la convivialité des événements emblématiques de la vie culturelle de Saint-Denis.

Nous rappelons également que, dans le cadre du Marché de Nuit au Barachois, le Barachois sera fermé à la circulation par les services de la Mairie de 18h30 à 3h. Des déviations seront mises en place par les rues Labourdonnais et Lucien Gasparin.

Nous vous attendons nombreux pour partager cette soirée unique et conviviale !