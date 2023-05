Saint-Denis : un festival de la participation citoyenne

Le festival de la participation citoyenne se tient ce mardi 16 mai 2023 à la Cité des Arts de Saint-Denis de 13h à 19h. À travers cet événement, la commune souhaite "faire participer l'ensemble des habitants dans les actions et les décisions de la ville". Ainsi, l'ensemble des membres des instances participatives seront invités et différents ateliers, activités et conférences rythmeront l'après-midi. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Entre rencontres intergénérationnelles, avec des élu.e.s, des citoyens engagés ou des associations, l'ambition résidera à faire de cet événement le point de départ d'un mouvement durable de consolidation des liens sociaux et des repères collectifs. La commune attend les cotoyens nombreux pour vivre ce moment de convivialité en faveur de la participation citoyenne.

- Les différentes instances de participation citoyenne à Saint-Denis -

- Le budget participatif : le budget participatif implique les citoyens dans la prise de décision et le financement de projets locaux avec la collectivité (51 lauréat.e.s).

- Le Conseil des sages : la ville s'appuie sur les idées et réflexions de ces seniors de 60 ans et plus sur la qualité de vie et le mieux vivre ensemble (40 membres).

- Le Conseil des jeunes : instance qui vise à la promotion de l'expertise d'usage, de l'initiative ainsi que de l'engagement citoyen des jeunes (55 membres).

- Le Conseil des enfants : du CP au CM2, 80 jeunes conseillers pour représenter les enfants de la ville de Saint-Denis et proposer des projets pour améliorer la vie communale.

- Les comités d'action citoyenne (CAC) : des volontaires investis dans la vie de leur quartier qui proposent et mènent des actions grâce aux moyens de la commune (22 CAC).

- Le conseil citoyen Prunel : il participe à la co-construction du projet urbain PRUNEL via des réunions et des animations sur le territoire urbain.

- Le développement des territoires : La DDT utilise le contrat de ville pour améliorer la vie des habitants et lutter contre la discrimination sociale.

- Conférences, animations et jeux ludiques au programme -

Divisé en quatre espaces, l'événement se veut "intergénérationnel" avec des conférences, des rencontres avec des associations, des ateliers de travail, des jeux ludiques et des projections.

Dans l'espace Fanal : conférences, projections et inter-comité d'action sociale : un voyage vers le futur du bonheur citoyen et la présentation de résultats concrets de la participation citoyenne aujourd’hui à Saint-Denis. Par exemple, à

Dans le patio : Parce qu’un festival c’est avant tout faire la fête ensemble, la commune a prévu des animations pour tous les âges au milieu d’une forêt au cœur de laquelle vous pourrez vous laisser guider par nos aînés.

Dans le carré de la médiation culturelle : des ateliers de travail.

Faire la fête et trouver du plaisir dans le fait de collaborer à construire nos actions de demain ? Oui, c’est possible, et ça se passe dans les espaces Médiation Culturelle dès 14h. L'espace accueillera notamment L’association "Aujourd’hui Les Citoyennes" qui a pour but de donner aux jeunes Réunionnaises les outils pour qu’elles s’engagent dans la vie publique. Les membres de la première promotion ont rédigé une charte qui a été remise à l’ensemble des parties prenantes et acteurs concernés, tels que les médias, les collectivités et des associations.

Enfin dans la salle Guétali : Guetali, c’est prendre de la hauteur sur la journée pour se poser et se rencontrer en petit comité. Ici, l’objectif c’est de se connaître et en apprendre davantage les uns des autres.