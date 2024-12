Ce dimanche 22 décembre 2024, la ville de Saint-Denis a ouvert sa toute nouvelle édition de barbecue (BBQ) party. Les familles et amies étaient réunies pour partager un moment convivial et festif au cœur de Saint-Denis. Entre grillades savoureuses, animations et ambiance musicale, ce sont près de 1.000 personnes qui ont profité de cet événement inédit. Nous publions le post ci-dessous (Photos : Saint-Denis)