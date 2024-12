Saint-Denis : remise des prix du concours culinaire "not' kuizine en lèr"

La Région Réunion, en partenariat avec l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat (URMA) et les interprofessions représentant la production locale, a organisé avec succès la remise des prix du concours culinaire « Not’ Kuizine en lér » pour l’année 2024-2025 à la chambre de métiers et de l’artisanat de Sainte-Clotilde. Cet événement s’inscrit dans une démarche forte de valorisation des produits locaux dans la restauration scolaire, avec un accent particulier sur les cuisines régionales. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Le jeudi 28 novembre, six équipes de cuisine issues des services de restauration des lycées suivants se sont affrontées dans le cadre de ce concours :

- Jean-Claude Fruteau à Saint-Benoît

- Marguerite Jauzelon à Bellepierre

- Jean Hinglo au Port

- Vue Belle à la Saline-les-Hauts

- Antoine Roussin à Saint-Louis

- Christian Antou à Plateau Caillou

Les participants ont démontré leur créativité et leur savoir-faire en sublimant les produits locaux dans des créations culinaires originales et savoureuses. À l’issue de cette compétition, le palmarès a été établi comme suit :

Premier prix : lycée Marguerite Jauzelon (Bellepierre)

Deuxième prix : lycée Jean-Claude Fruteau (Saint-Benoît)

Troisième prix : lycée Jean Hinglo (Le Port)

- Consommation responsable et durable -

Céline Sitouze, vice présidente, déléguée à l'éducation : "Il est crucial d’agir sur les comportements alimentaires de nos jeunes, de les sensibiliser aux bienfaits d’une alimentation saine et adaptée à leurs besoins." dit-elle.

Elle reprend en disant que "Cet apprentissage ne concerne pas seulement leur santé, mais aussi leur ancrage dans une culture culinaire riche et authentique, qu’il est de notre devoir de préserver et de transmettre. Ensemble, veillons les uns sur les autres et avançons unis pour l’épanouissement de nos jeunes."

À travers cette initiative, la collectivité régionale affirme son engagement en faveur de la consommation responsable et durable. En soutenant les filières locales, ce concours constitue une opportunité précieuse de renforcer les circuits courts et de valoriser les métiers de bouche. Cet événement met également en lumière l’importance de sensibiliser les jeunes générations à une alimentation saine, durable et ancrée dans les spécificités locales.

« Not’ Kuizine en lér » est bien plus qu’un simple concours : c’est un hommage au talent et à l’implication des équipes de cuisine, qui jouent un rôle clé dans la promotion des identités culinaires réunionnaises au quotidien. En valorisant les richesses agricoles et artisanales de l’île, cette initiative contribue à dynamiser l’économie locale tout en rendant hommage au patrimoine gastronomique réunionnais.

La Région Réunion, avec l’appui de ses partenaires, espère que cette action exemplaire suscitera un engouement renouvelé pour les produits du terroir et les savoir-faire traditionnels, tout en renforçant les valeurs de partage et de transmission auprès des jeunes générations.