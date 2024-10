Saint-Denis renforce son engagement pour les activités intergénérationnelles dans les établissements scolaires

Ce jeudi 17 octobre 2024, la ville de Saint-Denis a signé une convention avec de nouveaux clubs seniors pour favoriser les échanges intergénérationnels dans les écoles, dans le cadre de l'École du Bonheur. La municipalité réaffirme son engagement dans la promotion des échanges intergénérationnels à travers l'extension de son programme d'activités entre les clubs seniors et les établissements scolaires lors des pauses méridiennes. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)

À partir de la rentrée prochaine du 28 octobre 2024, ce dispositif impliquera 21 clubs seniors et 19 écoles de la Ville. L'objectif est de favoriser la transmission des savoirs et la création de liens durables entre les générations.

Initié en juin 2022 dans trois écoles pilotes, ce programme a montré des résultats plus qu'encourageants à ses débuts: résultats qui se sont confirmés par la suite, à chaque phase d'expérimentation. Les activités proposées, allant de la découverte des plantes à la danse en ligne, en passant par la peinture, le tricot et la concoction de tisanes, ont quant à elles permis aux enfants d'élargir leur culture et connaissances tout en bénéficiant de l'expérience de nos gramounes. De leur côté, ces derniers se sont sentis valorisés et trouvent encore aujourd'hui un nouveau rôle en tant que mentors, partageant leurs histoires, et notamment celles des quartiers, aux petits écoliers dionysiens.

Ces ateliers intergénérationnels, organisés chaque jour pendant les pauses méridiennes, contribuent à renforcer les liens sociaux, essentiels à Saint-Denis, tout en valorisant la richesse du patrimoine local. Les enfants apprennent non seulement des compétences pratiques, mais découvrent aussi des savoir-faire transmis de génération en génération. Cette démarche éducative, qui s'inscrit pleinement dans l'Ecole du Bonheur, permet de briser les barrières entre les générations, contribuant ainsi à une société plus inclusive et solidaire.

C'est pourquoi, la signature de cette convention représente une avancée significative pour la promotion des activités intergénérationnelles au sein des établissements scolaires de la collectivité. Car « apprendre à l'école est une des clés qui permet aux futurs adultes de pouvoir construire un vrai chemin qui lui apporte épanouissement et bonheur, évoque Ericka Bareigts. Et apprendre à l'école, ce n'est pas quelque chose d'aussi aisé. Si tout le monde apprenait bien l'école, il n'y aurait pas de problème. Or, il y a des sujets. Tout le monde n'arrive pas à apprendre les mathématiques, l'histoire générale ou le français, parce que, pour apprendre, il faut avoir d'autres conditions. Pour être bien dans sa peau, il faut être bien dans sa famille. »

Cette année, de nouveaux ateliers ont fait leur apparition au sein de l'École du Bonheur afin de développer la curiosité et les connaissances de nos marmailles. Origami, broderie, tressage macramé, théâtre, Taï Chi, Zistoir lontan... De quoi faire briller de mille feux les yeux des petits... et des grands.