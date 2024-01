La collecte de bac gris prévue ce mardi 16 janvier 2024 sur le centre-ville de Saint-Denis et le Chaudron a commencé à 12h, heure de levée de l’alerte rouge. Les foyers concernés peuvent sortir leur bacs gris. (photo RB/www.imazpressreunion.com)

La CINOR "continue à vous informer au fur et à mesure de l’évolution de la situation, et met tous les moyens en œuvre pour un retour à la normale dès que possible en fonction des conditions d'accessibilité des lieux".