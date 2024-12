Le jeudi 12 décembre 2024, à la Cité des Arts à Saint-Denis, a eu lieu l'élection de Miss et Mister Senior Saint-Denis 2025. Une soirée qui a célébré l’élégance, le charme et la joie de vivre de nos aînés. Au terme de cette élection, Amina Castel et Gilles Ira ont été couronnés Miss et Mister Senior Saint-Denis. Nous publions le post ci-dessous (Photos : Saint-Denis)