Saint-Denis se mobilise à l'occasion de journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

Le 2 avril a lieu la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Saint-Denis, Ville Fraternelle, solidaire et soucieuse du bien-être de ses habitants, organise différents évènements le 1er avril lié à cette importante journée. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Cette journée a pour but d’informer et sensibiliser le grand public sur les réalités de ce trouble pour généraliser et favoriser l’inclusion des personnes atteintes d’autisme dans notre société.