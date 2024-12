Saint-Denis : signature des actes de ventes de logements très sociaux

Engagée dans l'accession sociale à la propriété, la ville de Saint-Denis vient de signer des actes de ventes avec 12 familles dionysiennes qui deviennent ainsi propriétaires de leur logement "dans des conditions avantageuses". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Ce mercredi, 12 familles, locataires depuis de nombreuses années dans les quartiers de Bois de Nèfles, du Moufia, de La Montagne et de Saint-François, ont franchi une étape décisive en signant, aux côtés de la mairie, les actes de vente de leurs logements.

Ainsi, ils sont officiellement devenus propriétaires de leurs maisons. À Saint-Denis, seulement 30 % des habitant.e.s sont propriétaires, contre 60 % en France hexagonale. Alors pour ces familles, ce moment est la concrétisation d'un rêve longtemps espéré.

Ville citoyenne et fraternelle, Saint-Denis place le bien-être de ses habitant.e.s au cœur de ses priorités, et cela passe aussi par un accès facilité à un logement digne et sécurisé. Depuis le début de la mandature, plus de cinquante familles ont pu accéder à la propriété.

Ces logements sont proposés à des prix justes, calculés au prorata du nombre d'années passées sur place. Ainsi, les foyers concernés ont pu devenir propriétaires pour des montants variant de 4.600 à 31.000 euros ; un prix abordable même pour des foyers aux revenus modestes.

Certains d'entre eux ont également pu bénéficier du dispositif "chèque primo-accédant", instauré l'an dernier. À la clé ? Une aide financière comprise entre 2.500 et 5.000 euros, déduite du prix de vente des logements via le notaire chargé de l'instruction des dossiers.

À ce jour, 83 bénéficiaires ont été retenus, représentant une enveloppe de 247.000 euros.

Par ailleurs, en partenariat avec la Cinor, une aide complémentaire de 3.000 euros, sans condition de ressources, renforce ce soutien de la Ville. Les prix proposés sont calculés au plus juste, pour permettre à des ménages de devenir propriétaires à un coût souvent inférieur à celui du marché.

"Depuis le début du mandat, nous avons mis en place des opérations comme celle-ci, a avancé Ericka Bareigts, lors des signatures. Nous avons débloqué des aides financières pour faciliter l'accession à la propriété. Cela a permis à beaucoup d'entre vous de réaliser votre rêve. Être propriétaire, c'est la possibilité de laisser un héritage, de transmettre un bien. C'est un rêve pour beaucoup, et nous en sommes fiers. Cela montre l'engagement des Dionysiens et Dionysiennes."

Ces signatures deviennent ainsi un véritable cadeau de Noël avant l'heure pour ces familles qui, grâce à cet accompagnement, ont vu leur rêve devenir réalité.