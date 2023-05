Saint-Denis : troisième édition de Dimanche Ô Barachois

Dimanche 7 mai 2023, de 15h à 19h, moment convivial et ambiance unique au Dimanche Ô Barachois sous le thème "Venez vibrer au rythme des fanfares et des bandas !" Pour sa troisième édition de l’année, la ville de Saint-Denis, en partenariat avec les commerçants du Barachois et les restaurateurs, invite le public à profiter du coucher de soleil avec de nombreuses activités sur ce lieu historique. Nous publions ci-dessous le communiqué de Saint-Denis. (Photo d'illustration ville de Saint-Denis)

Au programme :



- Rassemblement de 6 groupes de fanfares et bandas avec plus de 80 musiciens de l'Orchestre Réunionnais d'Harmonie.

- Prestation show case de l'artiste urbain Liljooe.

- Concert du jeune Raynaud Sadon, grand vainqueur de The Voice Kids 2022.



- Structures gonflables "les minions, reines des neiges et pat patrouille"

- Jeux lontan

- Mini karts

- Jeux interactifs (Digi-sports, Sisy Fox, Lummic)

- Mur d'escalade

- Lancer de haches

- Trottinettes électriques

- Roller

- Danse

- Parkour et free running



- Ateliers nutrition et dépistage du diabète

- Prévention santé

- Découverte des produits. Bio

- Modelage sur chaise de massage



Profitez de cet instant pour déguster des délicieuses crêpes, gaufres, chichis, barbes à papa, popcorns, jus de fruits frais, gâteaux péi ! Les différents Food Trucks présents sauront aussi ravir les plus gourmands !

Le Barachois sera fermé à la circulation.