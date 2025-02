Saint-Denis : un appel à la vigilance lancé face à de fausses vidéos mettant en scène Ericka Bareigts

Des vidéos mettant en scène des élus réunionnais circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Créées grâce à l'intelligence artificielle, elles visent à escroquer les internautes. Parmi les élus concernés, on retrouve régulièrement la présidente de la Région, Huguette Bello, mais aussi la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. La commune a donc décidé de communiqué pour appeler à "la vigilance face à ces arnaques en ligne, à ne pas cliquer sur les liens proposés dans ces publications, et si possible, à signaler les comptes qui les diffusent sur les réseaux sociaux." Nous publions le communiqué de la mairie de Saint-Denis ci-dessous. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Depuis quelque temps, des individus mal intentionnés utilisent l'intelligence artificielle pour générer de fausses vidéos mettant en scène la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts.

Dans ces vidéos mensongères qui circulent sur internet et les réseaux sociaux, l'image et la voix de la maire sont manipulées dans le but d'escroquer la population : elle recommanderait une opportunité financière permettant de gagner de l'argent facilement.

La ville rappelle que la maire n'a jamais tenu de tels propos et ne cautionne en aucun cas ce type de pratiques. Nous appelons les habitant.e.s à faire preuve de vigilance face à ces arnaques en ligne, à ne pas cliquer sur les liens proposés dans ces publications, et si possible, à signaler les comptes qui les diffusent sur les réseaux sociaux.

En cas de doute, nous vous recommandons d'alerter les autorités compétentes, notamment à travers la plateforme de signalement Pharos (www.internet­ signalement.gouv.fr) ou via le site www.cyberma lveillance.gouv.fr en cas de cyberarnaque.