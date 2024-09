Saint-Denis : un dimanche "Ô Barachois" spécial mobilités

Ce dimanche 15 septembre 2024, à partir de 15 heures, la ville de Saint-Denis organise son Dimanche Ô Barachois, spécial mobilités (Photo : www.imazpress.com)

Au programme de notre Village Mobilités :

- Essais de vélos spéciaux (rickshaws) avec Ote bike

- Initiation et battle Half bike avec Atmosphere péï

- Pistes cyclables 2 niveaux avec l’Usep

- Quizz, Vélocéan, Velovert avec la Sodiparc

- Présentation des associations Veloklinik et Dionysiens à Vélo

- Présentation de vélos électriques par Teebike/Doctibike

- Présentation vélos pliables par Bibi and bike

- Stand covoiturage par Karos

- Présentation BAOBAB et téléphérique par les équipes de la Cinor