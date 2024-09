Saint-Denis : un Dimanche ô Barachois spécial mobilités

Ce dimanche 15 septembre 2024, la ville de Saint-Denis organise sa 8ème édition du Dimanche ô Barachois sur le thème des mobilités. L'occasion de renouer ou de découvrir de nouveaux moyens de transports plus respectueux de l'environnement tout en étant plus économique. Le tout autour d'activités et concerts pour petits et grands. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le rendez-vous est donné au Barachois pour une huitième édition du Dimanche ô Barachois. Au thème du jour : la mobilité. Qu'elle soit douce ou partagée, l'important est de réveiller les consciences sur l'importance de préserver l'environnement, les générations futurs et notre porte-monnaie.

Entre essais de rickshaws - des vélos spéciaux - présentation des associations, stand de covoiturage, tout cela autour d'activités sportives, le Barachois était une nouvelle fois très animée. La population attendant avec impatience les concerts.

Au programme de notre Village Mobilités :

- Essais de vélos spéciaux (rickshaws) avec Ote bike

- Initiation et battle Half bike avec Atmosphere péï

- Pistes cyclables 2 niveaux avec l’Usep

- Quizz, Vélocéan, Velovert avec la Sodiparc

- Présentation des associations Veloklinik et Dionysiens à Vélo

- Présentation de vélos électriques par Teebike/Doctibike

- Présentation vélos pliables par Bibi and bike

- Stand covoiturage par Karos

- Présentation BAOBAB et téléphérique par les équipes de la Cinor