Saint-Denis : un dispositif pour favoriser l'inclusion des personnes sourdes

À l’occasion de la semaine de la fraternité et des solidarités et au lendemain de la journée mondiale du handicap, Saint-Denis, ville citoyenne et fraternelle, révolutionne et innove en mettant en place un dispositif qui vise à faciliter la communication et l’inclusion des personnes atteintes d’un handicap auditif pour ses démarches en collectivité. Nous relayons ci-dessous le communiqué de Saint-Denis (Photos : Saint-Denis)

Innovation révolutionnaire, ce logiciel marque un tournant significatif pour Saint-Denis afin de rendre les démarches administratives mais aussi le lien avec la collectivité plus accessible et inclusive pour tous.

Ce logiciel, conçu pour briser les barrières de communication, permet de rendre ainsi l’expérience des personnes sourdes et malentendantes plus agréable au sein de la collectivité.

Grâce à cette solution novatrice, les citoyens et les visiteurs atteints d’un handicap auditif auront désormais la possibilité de communiquer avec un interprète via une visioconférence en temps réel, permettant ainsi de participer activement aux interactions importantes. Les personnes malentendantes pourront profiter de sous-titre en temps réel garantissant ainsi une compréhension optimale. Une équipe de support dédiée est disponible pour répondre aux questions et assister ainsi les usagers dans leur démarche.

Durant cette semaine, l’handicap a une place importante notamment avec une initation à la langue des signes à l’école Michel Debré afin de sensibiliser et de mettre en contact des enfants en déficience auditive avec des enfants extendants mais aussi via l’organisation d’un tournoi e-sport, qui permet de pratiquer une activité partagée avec des personnes avec ou sans handicap.

La mise en place de ce logiciel par la collectivité témoigne de l’engagement souhaité pour favoriser l’inclusion de tous.

Le territoire Nord est le second territoire réunionnais le plus représenté par les personnes en situation de handicap.

Dans cette démarche d’égalité, le chef-lieu a mené plusieurs actions ayant pour but d’accompagner aux mieux les habitants :

. La maison du handicap Bernadette Grimaud qui a pris ses quartiers depuis le mois d’avril afin de pouvoir accueillir des sessions de sport adapté et d’handisport.

. Le conseil municipal est retransmis par un interprète en langue des signes. La démocratie est forte lorsque toutes les voix sont écoutées, et la ville continue son engagement en incluant le langage des signes dans ses conseils municipaux où chaque citoyen peut participer de manière égale aux débats.

. L’inclusion concerne également les plus petits. 15% des personnes en situation de handicap dans le territoire nord sont des enfants.

C’est pourquoi la Ville, afin d’assurer le bonheur et la sécurité de tous, a construit l’année dernière des équipements adaptés : un trampoline et une balançoire sur le Barachois, et une aire de jeux inclusive à la Bretagne.

. Les aménagements du territoire sont aussi concernés par cette volonté notamment par la construction et l’aménagement de nouveaux trottoirs adaptés, l’augmentation de places PMR disponibles, …

Éricka Bareigts, Maire de Saint-Denis : "nous sommes en train de redonner de la citoyenneté à des hommes et des femmes qui étaient jusque là exclu.es. C’est une histoire de confiance, une histoire d’égalité et c’est comme cela que nous souhaitons faire de la fraternité !"