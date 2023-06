Saint-Denis : un élan de solidarité pour le don du sang

Ce samedi 10 et dimanche 11 juin 2023, les Dionysiens ont répondu à l’appel solidaire de l’Établissement français du sang à l'occasion de journée mondiale des donneurs de sang. Plus de 700 donneurs se sont mobilisés pour donner leur sang au parc des expositions Auguste Legros de la NORDEV à Sainte-Clotilde. "Au-delà des chiffres, c'est l'incroyable générosité et l'esprit citoyen qui ont marqué cet événement, offrant une lueur d'espoir à ceux qui en ont besoin", a souligné la municipalité de Saint-Denis dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: ville de Saint-Denis)

C'était un week-end empreint de solidarité et d'espoir à la NORDEV, où plus de 700 personnes se sont rassemblées pour répondre à l'appel solidaire de l’ Etablissement Français du Sang de La Réunion et de l'Océan Indien, à l'occasion de la JMDS (Journée Mondiale des Donneurs de Sang). Au-delà des chiffres, c'est l'incroyable générosité et l'esprit citoyen qui ont marqué cet événement, offrant une lueur d'espoir à ceux qui en ont besoin.

Chaque donneur de sang présent à la NORDEV a joué un rôle essentiel dans cette grande chaîne de solidarité. Leurs dons précieux permettront de sauver des vies et de donner une chance à ceux qui luttent contre des maladies graves.

La prochaine collecte aura lieu ce mercredi 14 juin au Centre des Arts et de la Culture (angle des rues Mangalon et, Chaussée Royale) à Saint-Paul de 09h00 à 16h00.