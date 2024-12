Saint-Denis : un kabar expo mêlant culture, histoire et musique

Ce vendredi 6 décembre à 18h00, rendez-vous est donné à la Médiathèque François Mitterrand pour une soirée, mêlant culture, histoire et musique. Le kabar expo plongera le visiteur dans une exposition commémorative et collective qui célèbre les ancêtres, affranchis et esclaves de La Réunion. Nous publions ci-dessous le post de la commune (Photo : www.imazpress.com)

Seront exposés : Réo1 - Ibrahim Mulin - Laurent Pantaléon - Jimmy Cambona - Jim Fortuné - Aurore Labre - Ma_Chab - Yam - Maxans.

Un concert est également organisé avec : 7PO (maloya trad) - Aleksand Saya (maloya fusion)

Ce moment fort sera également marqué par un concert exceptionnel qui portera haut les valeurs de liberté et de mémoire.