Saint-Denis : un marché de Noël dédié à l'économie sociale et solidaire

Le vendredi 29 novembre 2024, la Région Réunion a organisé un marché de Noël de l'économie sociale et solidaire à l'hôtel de Région. L'objectif premier de cette journée était de "mettre en avant des achats responsables et durables" selon la Région Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Lors de cet évènement, les visiteurs pouvaient retrouver des objets en fibres naturelles, des décorations, des accessoires de mode, des fruits et légumes bio, des bougies parfumées et bien d’autres idées cadeaux pour des fêtes de fin d’année originales.

La Région, chef de file en matière d’économie durable, a souhaité créer ce marché de Noël novateur et solidaire pour bâtir La Réunion de demain.

Jean-Bernard Maratchia, conseiller régional délégué à l'économie sociale et solidaire, développe ceci : “En valorisant le commerce équitable, la consommation responsable et le circuit court, nous contribuons activement à dynamiser notre économie locale, à préserver notre environnement et à renforcer le lien social qui nous unit en tant que Réunionnaises et Réunionnais."

Il poursuit donc en disant "J'invite donc chacun d'entre vous à profiter de ce marché de Noël. Qu’il soit le reflet de notre engagement collectif envers un avenir plus solidaire, où chaque sourire, chaque échange, rappelle que la véritable magie de Noël réside dans notre capacité à prendre soin les uns des autres."