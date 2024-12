Saint-Denis : un mur d'expression dans les écoles

Ce jeudi 19 décembre 2024, un mur d'expression à fond noir voit le jour, dans cinq écoles de Saint-Denis. Ce muret permettra aux élèves de s'exprimer librement et respectueusement. Cet espace ludique et pédagogique favorise le partage, la créativité et la gestion des émotions. Un outil précieux pour les enfants, accessible en temps scolaire et pendant les vacances, qui contribue à renforcer le vivre-ensemble et la liberté d'expression. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Saint-Denis)