Saint-Denis : un nouveau lieu d'accueil pour lutter contre les violences intra-familiales

Samedi 8 avril 2023, les nouveaux locaux du collectif Stop Vif ont été inaugurés à Montgaillard dans le cadre de la lutte contre les violences intra-familiales et celles faites aux enfants. Ce nouveau lieu d'écoute et d'accueil permettra à une vingtaine d'associations d'accompagner près d'une centaine de familles de ce quartier de Saint-Denis. À cette occasion, l'association a dévoilée une programmation annuelle d’ateliers et d’accompagnements renforcés des familles mais également des actions à l'échelle départementale.

L'ouverture de ces locaux va permettre de poursuivre la lutte contre les violences intra familiales. Ericka Bareigts était présente à cet évènement : "les violences intra familiales et plus généralement les violences faites aux enfants représentent un monstre à plusieurs têtes. Il est important de s’en occuper, prendre le sujet en main" a-t-elle exprimé.

- Échange, sensibilisation et aide aux démarches administratives -

Pour la maire de Saint-Denis, cette maison permettra de "soigner le mal déjà fait, éviter ce qui peut être évité et construire un nouveau système" puisqu'on "hérite de générations en générations des comportements violents" a-t-elle souligné.

Pour atteindre cet objectif, les nouveaux locaux disposent d'un espace culturel et sportif déstiné aux enfants pour favoriser dans un premier temps la cohésion sociale. Ce nouveau lieu permettra aussi un échange entre les différentes instances et associations qui lutte contre les violences faites aux enfants pour "rassembler les forces".

Les citoyens auront également accès à des postes d'ordinateurs et des conseillers pour lutter contre l'illectronisme. Des psychologues et médiateurs pourront également recevoir les familles.

