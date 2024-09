Saint-Denis : le nouveau marché artisanal bientôt inauguré

La ville de Saint-Denis, aménage un marché artisanal provisoire au 83 rue Léopold Rambaud afin d'accueillir les artisans pour exposer, vendre et stocker. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

La ville de Saint-Denis aménage un marché artisanal provisoire, qui sera inauguré en octobre. Ce site de 1.400 m², riche en verdure, présentera l’artisanat local dans un cadre unique.

Les 17 modules de 40 m² offriront aux artisans un espace pour exposer, vendre et stocker leurs produits. Avec 39 places de parking, des déposes bus touristiques et un restaurant, ce marché sous les arbres, avec 2 800 végétaux, apportera ombre et fraîcheur. Ce projet soutient l’artisanat local tout en amorçant la rénovation du Grand Marché avec un investissement de 2,4 millions d'euros.

Lire aussi - Saint-Denis : les commerçants du grand marché bientôt relocalisés à Sainte-Clotilde