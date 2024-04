Saint-Denis : un nouvel espace pour accueillir les services municipaux

Ce vendredi 12 avril 2024, la maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts a inauguré un nouvel espace pour les services municipaux, "La Reine Sarvala". Le nouvel espace accueille désormais 180 agents de la ville (photo Sly/www.imazpress.com)

"C'est un nouvel espace qui rentre dans la stratégie de réorganisation du service public de la ville. On est 3 000 agents dans différents espaces, et on a décidé de réorganiser tout ça", explique Éricka Bareigts.

"L'espace de la Reine Sarlava qui fait parti de cette stratégie, regroupe la direction des ressources humaines, la direction informatique, les finances, le service économique... On a regroupé 180 agents qui étaient dispersés", souligne la maire.

"Ce bien est devenu maintenant un bien de la ville de Saint-Denis car on l'a acheté, les conditions de travail vont devenir meilleures. Les agents sont heureux, notamment avec ces espaces de co-working", se félicite Éricka Bareigts.

Un nouvel espace qui s'inscrit dans une stratégie générale de modernité : "nous faisons des travaux sur l'ancien hôtel de ville. Les salles de mariage vont être refaites, tout ça pour le public. Le batiment en forme de pyramide est également en travaux", détaille l'élue. Retrouvez ci-dessous son interview :