Saint-Denis : un parcours santé pour et par les jeunes

Saint-Denis, en partenariat avec la CGSS (Caisses Générales de Sécurité Sociale), a organisé une table ronde pour favoriser l’accès aux droits et aux soins en portant une attention particulière aux plus jeunes et plus vulnérables. Une table ronde qui a permis de donner la parole afin de mieux imaginer le futur parcours santé jeune. Voici leur communiqué.

Cette rencontre a été organisée pour permettre une réflexion collective et collaborative sur les solutions possibles à l’enrichissement du parcours santé des jeunes. Le but étant de palier les difficultés qu’ils peuvent rencontrer lors de l’accès à l’information et ainsi faciliter leurs accès aux droits et connaissances de la sécurité sociale mais aussi aux démarches liées leur santé de manière plus générale.

Aujourd’hui, avec plus de 125.000 jeunes de 16 à 25 ans, La Réunion est la 3e région de France la plus jeune - Avec une concentration de plus 43% de jeunes vivant sur le territoire dionysien.