Saint-Denis : un renouvellement urbain axé sur la mobilité

À Saint-Denis, le Projet de renouvellement urbain nord Est littoral (PRUNEL) concerne trois quartiers : le bas de la rue Maréchal Leclerc, le Butor et Vauban. Le but est qu’à termes, ces quartiers puissent redécouvrir un cadre de vie plus agréable, tout en se développant économiquement. C'est dans ce cadre que la maire, la Cinor ainsi qu'un cabinet d'études et des services de la ville ont arpenté le mercredi 4 octobre les axes concernés. Objectif : étudier les possibilités de pacification des axes problématiques près du lycée, du TCSP (transport collectif en site propre) ou encore près des écoles.

Ville d’hyper-proximité, Saint-Denis veut protéger ses habitant.e.s en leur donnant la possibilité de circuler plus librement.

Suite à cette visite, des pistes de travail ont été évoquées comme la création de voies vélos, le passage de certaine rue en sens unique, un pôle d’échange adapté, l’élargissement de trottoir, etc.

Les premiers travaux devraient voir le jour d’ici quelques années.