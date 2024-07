Saint-Denis : un tournoi pour célébrer le vivre ensemble organisé au stade de La Redoute

Le dimanche 11 août, se tiendra au stade de La Redoute à Saint-Denis, la 9ème édition du Tournoi du Vivre Ensemble organisé par l'association Unir Oi. Un événement phare marquant les 10 ans d'engagement et de solidarité de l'association. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Le tournoi débutera à 9 heures et réunira participants de toutes les catégories d'âge pour une journée de sport, d’échanges et de convivialité. L'événement vise à promouvoir l'harmonie entre les différentes communautés de l'île, en offrant une plateforme pour le partage et l'interaction dans un cadre sportif et festif.

Au programme :

Tournoi de football en cinq catégories : 8/11 ans, 12/14 ans, 15/17 ans, 18/40 ans, et plus de 40 ans.

Un espace de restauration proposant une variété de plats locaux.

Diverses animations culturelles pour tous les âges.

Le tout se déroulera dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Le Tournoi du Vivre Ensemble est l'occasion de célébrer l'unité et la diversité qui caractérisent La Réunion.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à se joindre à nous pour cet événement exceptionnel qui s'annonce riche en émotions et en rencontres. Venez nombreux pour soutenir l'esprit de solidarité et de cohésion qui anime notre belle île.

Unir Océan Indien est une association dédiée à la promotion de l'inclusion sociale, de la solidarité et du vivre-ensemble à la Réunion. Depuis 10 ans, nous œuvrons pour un avenir meilleur en soutenant les initiatives locales et en organisant des événements fédérateurs pour tous les réunionnais et réunionnaises.