Saint-Denis : un "village du maintien à domicile" à la Nordev

Ce jeudi 10 octobre 2024, à la Nordev à Saint-Denis, est organisé un "village du maintien à domicile" de 9 heures à 17 heures, en salle "Les Bougainvilliers". Cet événement a pour objectif de faire découvrir les métiers de l’aide à domicile et de susciter des vocations auprès des jeunes et moins jeunes, diplômés ou non, en parcours d’insertion, demandeurs d’emploi, et salariés en reconversion professionnelle. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Au programme, plusieurs ateliers sur la thématique de l’aide et du maintien à domicile, tels que :

- Présentation des métiers de l’aide à domicile

- Ateliers de mise en situation avec des aides techniques

- Réalité virtuelle

- Bientraitance

- Loisirs créatifs

- Parcours d’insertion professionnel pour promouvoir l’alternance

- Job dating