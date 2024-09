Depuis le début de l'année 2024, plus d'une vingtaine d'écoles profitent de l'activité ciné-club. Une activité enrichissante et divertissante pendant la pause méridienne pendant laquelle les enfants peuvent découvrir une sélection de films soigneusement choisie, et adaptée à leur âge. Ce semestre sera dédié au cinéma des origines avec un retour aux racines du 7e art. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)