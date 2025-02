Saint-Denis : une course et marche solidaire est organisée au Barachois

Le dimanche 23 mars 2025 au Barachois, la ville de Saint-Denis accueille une course et marche solidaire pour la maladie de Charcot. Cet événement, accessible à toutes et à tous, vise à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour l'Association à la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique (ARSLA). Cet événement est porté par l'ARSLA et sa référente territoriale à La Réunion, Aziliz Morvan, et soutenu par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de maladie de Charcot, est une pathologie neurodégénérative qui touche les motoneurones. Chaque jour en France, elle emporte cinq personnes tandis que cinq autres sont diagnostiquées. Actuellement, il n'existe aucun traitement curatif.

Dans le cadre de ces observations, la commune souhaite sensibiliser et lutter au mieux face à cette maladie.

- Au programme -

- Une marche de 4 km à 9 h 30 (tarif : 10€), accessible à toutes et à tous, y compris aux enfants, aux personnes à mobilité réduite (fauteuils...)

- Une course chronométrée de 10 km à 9 h (tarif : 19€) pour les coureurs en quête de performance.

Lors de cet évènement des épreuves sportives, des stands de sensibilisation seront installés toute la matinée pour sensibiliser le public sur la maladie de Charcot et les avancées de la recherche et aussi pour accompagner les personnes touchées par la maladie qui auront pu se déplacer.

Après les épreuves, un pique-nique partagé sera organisé, offrant un moment convivial aux participants et aux spectateurs, et permettant également aux malades de lutter contre l'isolement, car, depuis le décès de l'ancien référent territorial, Thierry Joseph, aucune manifestation n'a vu le jour.