Le vendredi 31 janvier 2025, de 9 h à 15 h, la ville de Saint-Denis annonce la venue de la 6ᵉ édition de Karavan Odhir à la place Paul Vergès. Au programme : une journée dédiée à la prévention et au bien-être, des conseils pour manger équilibré et bouger plus, des ateliers pratiques pour petits et grands, des bilans et dépistages gratuits. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)