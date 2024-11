Saint-Denis : une conférence pour l’économie sociale et solidaire

Le lundi 25 novembre 2024, une conférence régionale a été dédiée à l'économie sociale et solidaire au Moca. Le vice-président Patrick Lebreton et le conseiller Jean-Bernard Maratchia ont représenté la Région Réunion lors de cet évènement. Cette conférence a permis de mettre en lumière la thématique suivante : centrer notre économie sur l’humain en respectant l’environnement. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

La Région Réunion a fait de l’ESS une priorité, inscrite au cœur de son nouveau plan régional de développement économique "La nouvelle économie". Cet engagement se traduit par :

- Des aides directes aux initiatives solidaires,

- La qualification et l’accompagnement des porteurs de projets,

- Une stratégie ambitieuse, élaborée avec des partenaires clés tels que la chambre régionale de l'ESS.

- Les différents prix accordés -

Axe fort de la mandature, la présidente Huguette Bello a tenu à honorer les initiatives les plus remarquables du territoire en participant à la remise des prix :

-Prix de la transition écologique, décerné par la Région et la BRED, remis à Accès-Éduc

-Prix d’utilité sociale, décerné par l’État et le Crédit Agricole, remis à Bee Run Apiculture

-Prix régional, remis par le CRESS et ESS France aux deux lauréats régionaux, sélectionnés pour représenter La Réunion au concours national de l’ESS dans leurs catégories respectives.

- L'économie sociale et solidaire au coeur des projets -

Huguette Bello, présidente de la Région explique ceci : "L’économie sociale et solidaire apporte des réponses aux plus fragiles. Elle participe aussi à un modèle de développement inclusif qui crée des emplois et produit du lien social. Surtout, elle porte en elle une façon différente d’entreprendre et de consommer, en plaçant l’humain avant le produit et le service rendu avant le profit".

Elle reprend en disant que "ces moments privilégiés de réflexion et d’échanges doivent nous permettre de continuer de tracer les lignes d’une stratégie régionale forte et ambitieuse. L’occasion m’est donnée de réaffirmer toute l’ambition qu’a la Région Réunion pour l’économie sociale et solidaire. Celle-ci se traduit par des aides directes, mais aussi par la qualification des porteurs de projets et l’accompagnement à la structuration des acteurs."