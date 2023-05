Saint-Denis : réunion d'information sur l'autonomie numérique des gramounes

D’après une étude de l’Insee, 64% des plus de 60 ans ne se connectent jamais à Internet, situation qui les isole, surtout lorsque de plus en plus de démarches se retrouvent dématérialisées (impôts, SAV en ligne, factures, démarches administratives...). Le GIE Vieillissement Actif organise donc, avec ses partenaires, une réunion d'information sur un parcours d'initiation au numérique (pour les 60 ans et plus) vendredi 5 mai 2023 à La Montagne à 9h. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

D'après une études de l'Insee réalisée en 2019, près d’un Réunionnais sur quatre ne s’était jamais connecté à internet. Les plus âgés sont les plus éloignés du numérique, mais de façon plus prononcée et plus précoce à La Réunion.

Dès 45 ans, l'équipement numérique se creuse au sein de la population réunionnaise. Le manque de compétences et les coûts d’accès élevés sont les freins les plus cités, mais les habitants des "Hauts" sont également pénalisés par une couverture numérique encore insuffisante. L’accès à l’emploi, qui favorise l’usage d’internet, est aussi un frein à La Réunion où le taux de chômage est élevé.

Partant de ce constat, Le GIE Vieillissement Actif, la Maison de l’Inclusion et l’Insertion de La Réunion (MIIR), en partenariat avec CForm Océan Indien et la ville de Saint-Denis, lancent un dispositif qui vise à former les séniors aux outils numériques et ainsi leur offrir plus d'autonomie en ligne.

La présentation de ce dispositif gratuit destiné aux plus de 60 ans aura lieu à La Montagne à Saint-Denis. Les organisateurs sont accueillis par l’Espace intergénérationnel de La Montagne, au 71 Chemin du Ruisseau Blanc, pour une réunion d’information qui aura lieu le vendredi 5 mai 2023 à 9h.

Cette réunion sera l’occasion d’expliquer au public concerné les modalités de mise en œuvre et les objectifs du parcours proposé. Les particuliers comme les associations du quartier sont cordialement invités à se présenter pour cette réunion conviviale autour d’un café.

- Des organismes engagés dans le bien-être des gramounes -

Depuis plusieurs années, le GIE met en place des ateliers pour les Réunionnais de plus de 60 ans :

- Atout Age (nutrition, activité physique et mémoire)

- Autonomie numérique



Ceux-ci permettent à un réseau de partenaires répartis sur le territoire et financés à cet effet, de mettre en œuvre des ateliers gratuits au plus près des publics. Concernant le numérique, les parcours proposés seront découpés en neuf séances de trois heures, à raison d’une séance par semaine.

MIIR, la Maison de l’Inclusion et l’Insertion de La Réunion est une structure d’Insertion par l’Activité Economique, spécialisée dans la médiation numérique, l’inclusion du numérique et la transformation numérique des entreprises, elle favorise l’insertion par le travail des personnes éloignées de l’emploi. Elle est également organisme de formation certifié Qualiopi.

MIIR s’est vue attribuer une dotation pour mettre en place cinq parcours sur la commune de Saint-Denis. Ainsi, trois formateurs de MIIR seront présents pour accompagner ces personnes pour l’atelier numérique et mettront à disposition le matériel nécessaire.

Cform Océan Indien est l'organisme de formation et le cabinet de conseil qui coordonne le projet en mobilisant le public et les partenaires.