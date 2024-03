Saint-Denis : une situation critique pour les enfants scolarisés porteurs de handicap

Ce mercredi 27 mars 2024 la question de la situation des enfants porteurs de handicap a été abordée au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Saint-Denis avec la maire de la ville et le directeur de la structure. La situation critique ne trouvera pas de réponse immédiate (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Je ne suis pas venue là pour prendre un cours de droit administratif", s'insurge Éricka Bareigts maire de Saint-Denis. Le débat entre la maison département des personnes handicapées (MDPH) et la ville de Saint-Denis a été stérile. "Les délais pour les demandes d'aides se rallongent de plus en plus et aucune mesure n'a été prise", déplore-t-elle.

"Ce qu'il se passe dans les écoles est catastrophique et on peut dire ce que c'est mieux qu'avant – c'est vrai – mais on part de si bas", rappelle la maire. Elle ajoute : "ce qui est grave, c'est qu'un parent d'enfant porteur de handicap doit se battre pour faire reconnaître ce handicap et doit se battre pour faire reconnaître le droit à la scolarisation de l'enfant".

Karine Robert, une mère de famille de deux enfants porteurs de handicap témoigne : "tous les ans c'est la même chose, on doit courir derrière les structures pour que nos enfants soient pris en charge à chaque rentrée".

Elle qui remplit ses dossiers MDPH depuis 10 ans constate un rallongement des délais qui de trois mois passent à un an et demi. "Il faut encore et toujours prouver la pathologie de nos enfants, mais d'une année à l'autre cette maladie ne change pas", dit-elle consternée.

La mère de famille avoue : "c'est un combat et c'est usant".

- Un discours à l'opposé -

Du côté de la MDPH, le discours est tout autre. "C'était une réunion tout à fait intéressante avec un premier niveau de retour sur les pratiques du terrain et les attentes des parents et du système éducatif", déclare Déva Radakichenin directeur de la MDPH. Il avoue : "Il y a encore des choses à faire mais ça a beaucoup évolué".

"La maire a effectivement fait remonter des difficultés conjoncturelles ou structurelles, non pas des accusations, qui font parties de la place l'enfant en situation de handicap en France", corrige le directeur.

Quant à la question de la réduction de ses délais il répond : "on pourra réduire ses délais lorsqu'on parviendra ensemble, de manière très cohérente et complémentaire, à accompagner la personne comme étant un parent au centre d'une démarche au sein de la MDPH".

En attendant, la maire de Saint-Denis accompagnée de la mère de famille vont entamer au plus vite les démarches pour organiser un rendez-vous au rectorat.



