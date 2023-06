Saint-Denis : une soirée aux couleurs de Réunion à la Cité des Arts

Afin de clôturer la saison culturelle, la Cité des arts met à l’honneur les jeunes diplômés, et organise samedi 8 juillet 20203 la soirée "Faya Nigth". Lors de cette soirée festive, le Fanal se transformera en piste de danse géante et accueillera 10 artistes et DJs locaux dont T-Matt, Black-T, DJ Sebb et PLL. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: illustration rb/www.imazpress.com)

Avec Faya Night, Lékip de la Cité des Arts souhaite également proposer aux jeunes Réunionnais une expérience live inédite dans un Fanal transfiguré qui brillera de mille feux pour l’occasion, avec des artistes qui leur parlent et qu’ils écoutent régulièrement. Dans cette optique, Lékip a placé le public au cœur de cette programmation, avec une offre culturelle «sur mesure», tout en soutenant et valorisant les artistes locaux, une des missions phares de la SPL Territo’Arts.

Pour réussir ce pari, la Cité des Arts fait appel à T-Matt, Black-T, DJ Sebb, PLL, Junior, DJ Bob, DJ Saurier, DJ Daddy Mad et DJ Phil.

À ces artistes et DJs qu’on ne présente plus dans le département vient s’ajouter DJ Chad, âgé de 14 ans mais qui s’est déjà fait remarquer dans l’île et en France métropolitaine. Outre son morceau avec T-Matt (“Gout ton trin”), il a mixé devant plus de 15 000 personnes à Saint-Pierre pour la première partie du concert de Gazo, Alonzo et Dadju en octobre dernier.

Tous connus pour faire danser les foules aussi bien en solo que dans le cadre de leurs collaborations, ils donneront des concerts et animeront des DJ sets de 20h à 1h30 du matin dans la salle du Fanal transformée en piste de danse géante pour l’occasion.

Pour animer la soirée et la rendre encore plus festive, des concours seront organisés sur place pour faire gagner des lots aux partcipants. Il y aura notamment un concours de la sape, sous forme de défilé, et un battle de dancehall. Faya Night a lieu en partenariat avec Sosh, Piment Cabri, Exo FM, FestiYacht de Bourbon, Enigma Run, Vertikal Jump et Adventure Quad 974.

-Informations pratiques-