Saint-Denis : une table ronde avec les acteurs des activités récréatives et éducatives

Le mardi 18 mars à 13h00 à la salle du conseil municipal, aura lieu une table ronde avec les acteurs des activités récréatives et éducatives pour les enfants. L'objectif de cette action est de discuter des besoins de la ville. Les thématiques abordées seront les suivantes : la création manuelle, la danse, la musique, le chant, des activités bien-être, des activités sportives, des jeux et expression corporelle, du théâtre, du multimédia et numérique, la langue et sécurité. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)