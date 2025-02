Saint-Denis : une ville plus propre, plus verte et plus agréable à vivre

La ville de Saint-Denis et les entreprises de propreté et d'espaces verts, unissent leurs forces pour un objectif commun : "une ville propre, un avenir plus sain". Nettoyer, prévenir, respecter. Chaque acteur a un rôle clé, que ce soit pour la santé publique, la lutte contre les nuisibles ou l’embellissement des quartiers. En 2025, cette collaboration se renforce pour offrir aux Dionysiens un cadre de vie plus sain et accueillant. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com).