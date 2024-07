Saint-Denis : des vacances en pied d'immeuble sous le signe des JO-2024

Activités sportives et culturelles

Ce mercredi 24 juillet 2024 à Saint-Denis, l'heure est au lancement des olympiades des vacances scolaires en pied d'immeuble. Au gymnase de Champ Fleuri, les marmailles ont pu s'adonner à différentes pratiques sportives sous le signe des Jeux olympiques, tout en se cultivant sur les différents pays présents lors de l'événement. Le tout en gardant à l'esprit qu'aucun enfant ne doit être mis de côté et mérite de profiter des vacances comme il se doit (Photo : www.imazpress.com)

"Cette année, ce n'est pas 300 mais plus de 3.000 enfants qui bénéficient du dispositif vacances en pied d'immeuble", se félicite Ericka Bareigts maire de la ville de Saint-Denis. "Ce dispositif post-covid, a permis aux enfants de quartiers et dont les revenus sont modestes, de pouvoir profiter de vacances à prix très réduits."

Les familles doivent débourser la somme de dix euros pour que leurs enfants bénéficient de trois semaines d'activités alliant renforcement scolaire et sport, le déjeuner étant inclus.

Avec le passage de la flamme olympique sur l’île au mois de juin et la présence de 14 Réunionnais aux jeux, la maire affirme : "on a décidé de faire vivre aux enfants les jeux olympiques". Pour cela, une journée entière de 9 à 15 heures est dédiée aux différentes pratiques sportives que l’on peut trouver pendant ces jeux.

Mais ce n’est pas que du sport, ils auront également l’occasion de découvrir les pays participants à l’évènement et s’ouvrir au monde. La maire souligne : "tout est excuse à découvrir et à apprendre, tout est éducation populaire chez nous ". Regardez

- Une aide financière de la Caf -

"La Caf a signé avec la ville de Saint-Denis dans le cadre d’une convention territoriale portant de 2021 à 2025" explique Aurélie Cybèle, conseillère technique de territoire à la caisse d'allocations familiales. Dans cette convention, "la Caf met un point d’honneur à permettre aux parents de concilier vie de famille et vie professionnelle en proposant des solutions d’accueil à leurs enfants".

"Elle finance à hauteur de 32% le budget annuel dédié aux VEPI. C’est un budget conséquent qui va permettre aux enfants de profiter d’activités sportives et aussi de pouvoir financer le matériel dont ils ont besoin" ajoute Aurélie Cybèle. Regardez

- Des graines de futurs champions -

Entre basket, tir à l’arc ou encore danse contemporaine, la ville a mis en place un panel d’activités pour que les enfants puissent y trouver leur compte. "On a aussi des enfants qui ne connaissent pas certains sports et c’est l’occasion pour nous de les initier et pourquoi pas de les aider à se licencier dans des clubs", explique Claudine Payet directrice du développement des territoires à la mairie de Saint-Denis.

Des dispositifs pour simplifier l’intégration des enfants à un club sportif sont possibles, c’est d’ailleurs le cas de la licence solidaire. Cette dernière prend en charge tout ou une partie du coût de la licence, en fonction du revenu du ou des parent. "De possibles futurs champions pour les Jeux olympiques à venir", s’imagine déjà Claudine Payet. Regardez :

Même si le thème de cette année tourne autour des Jeux olympiques 2024, le but de l’opération reste inchangé : permettre aux marmailles de Saint-Denis de prendre conscience de leur potentiel à travers les différentes activités scolaires ou périscolaires.

cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com