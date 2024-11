Le samedi 16 novembre 2024, le Territoire de l'Ouest annonce la venue du "Zartizan péi" au port de Saint-Gilles de 10h à 20h. Au programme : stands d'artisans et créateurs avec leurs créations uniques (céramiques, bijoux, textiles, etc...) et une animation musicale : concert gratuit du groupe Yab’ Ass à 18h. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Territoire de l'Ouest)