Saint-Gilles-les-Bains : des travaux de nuit prévus à l'entrée nord

Les opérations d'aménagement dans le cadre du programme de renouvellement urbain de Saint-Gilles-les-Bains se poursuivent. L'entrée nord de la station balnéaire sera en travaux de 20h à 5h du matin du mardi 30 mai au vendredi 2 juin 2023. Une partie de la rue du Général de Gaulle sera fermée à la circulation. Nous publions le communiqué de la mairie de Saint-Paul ci-dessous.

Les opérations d’aménagement du Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Gilles-les-Bains se poursuivent. Des travaux de nuit se dérouleront donc à l’entrée nord de la station balnéaire. Par conséquent, une portion de la rue du Général-de-GAULLE fermera à la circulation les nuits du mardi 30 mai au vendredi 2 juin 2023, de 20 heures à 5 heures du matin, entre le giratoire nord et le bloc d’immeubles « La Villa d’Este ».

Un itinéraire de déviation sera mis en place. La route reste évidement ouverte en dehors de ce créneau horaire. Aussi, durant toute la durée des travaux, les commerces sont ouverts et restent donc accessibles.

Pour rappel, le PRU de Saint-Gilles-les-Bains se trouve en pleine phase opérationnelle. Les opérations d’aménagement urbain et paysager continuent. Grâce à cette redynamisation très attendue, l’unique station balnéaire de La Réunion retrouvera son rayonnement inégalé pour redevenir un élément attractif de la dynamique touristique de l’île. Ces aménagements répondent à des enjeux de sécurité et à une forte attente de la population et des commerçants.