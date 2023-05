Saint-Gilles-Les-Bains : soirée de clôture du festival du film scientifique

La soirée de clôture du Festival du Film Scientifique se tiendra le 12 mai 2023, de 19h à 21h, sur le port de Saint-Gilles-les-bains. L’endroit choisi pour cette soirée n’est pas anodin : il est à la fois convivial et festif, offrant ainsi une ambiance chaleureuse pour célébrer les lauréats du festival. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photo : TCO)

Le festival du film scientifique est un événement majeur à La Réunion depuis plus de deux décennies. Il s’agit d’une vitrine des meilleurs films scientifiques récents, mais aussi d’un espace de promotion des réalisations locales. Cette année encore, près d’une cinquantaine de films ont été projetés dans différents lieux de l’île : médiathèques, établissements scolaires, lieux culturels.

Mais la soirée de clôture est sans doute l’un des moments forts du festival. Les meilleurs courts et longs métrages seront récompensés lors de la remise des prix, dont le coup de cœur du jury, le prix académique, le prix Sciences +, le prix du meilleur court métrage, les prix bronze, argent et or pour les longs métrages. Les extraits des films primés seront projetés pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Mais ce n’est pas tout ! La soirée sera également l’occasion de découvrir deux projets scientifiques passionnants. Tout d’abord, un spot sur les lagons de la Réserve Marine avec Karine Pothin biologiste et directrice de la Réserve Marine de La Réunion et les Curiosciences de l’école primaire de Carrosse, dont Corinne Lajoie, institutrice, nous présentera le projet AME (Aires Marines Éducatives) qui vise à sensibiliser les jeunes à la préservation de l’environnement marin.

Venez nombreux, c’est gratuit !