Saint-Joseph : renouvellement de la charte d’engagement et de partenariat de Lespassclés

Ce lundi 25 mars 2024 en salle du conseil municipal, la ville de Saint-Joseph, la Région Réunion et leurs partenaires ont signé le renouvellement de la charte d’Engagement et de Partenariat de Lespassclés. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Une signature qui s’est effectuée en présence de Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, de Lorraine Nativel, 2e vice-présidente de la Région Réunion, déléguée aux Compétences Clés, d’Harry Mussard, Vice-Président du CCAS de Saint-Joseph et de Laurent Mussard, conseiller municipal délégué au PEP’S (Plan d’Education Populaire et Solidaire).

Lespassclés se positionne comme un outil complémentaire au Plan d’Éducation Populaire et Solidaire voulu et mis en oeuvre par la commune en 2020.

Lespassclés vise à aider les personnes en difficulté lorsqu'il s'agit de réaliser des démarches en ligne mais aussi pour les

personnes qui ont des difficultés à lire, dire, écrire ou compter. C’est un dispositif qui s’impose dans l’hyper proximité pour prendre en charge de manière globale ces publics concernés.

À Saint-Joseph, 5 Maisons pour Tous et 2 France Services sont mis à disposition pour accompagner la population dans l'acquisition des compétences numériques, avec le soutien d'associations telles que l’AJMD. Ces actions ont pour objectif d'assurer à la population l'acquisition de compétences clés telles que la lecture, l'écriture, le calcul et la communication.

Ces partenariats se sont construits autour d'enjeux communs tels que l'accès à la lecture et à l'insertionprofessionnelle. Ces deux initiatives se complètent afin de permettre aux habitants de Saint-Joseph et plus largement aux Réunionnais d'acquérir des connaissances de base et des compétences essentielles, tout en luttant contre des problématiques persistantes telles que l’illétrisme, qui touche environ 120 000 personnes sur l’île depuis 2011.

PEP’S et LespassClés sont deux dispositifs complémentaires et répondent à des enjeux majeurs visant à faciliter l’intégration de la population dans la vie quotidienne et sur le territoire de Saint-Joseph.

"Lespassclés, tout comme le PEP’S, ont un objectif commun : Servir Notre Population", a déclaré ce matin Patrick Lebreton lors de la signature de la charte.