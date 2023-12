Saint Leu : Azeline Atrigo a soufflé ses 100 bougies

Ce dimanche 25 décembre 2023, jour de Noël, Azeline Atrigo a fêté ses 100 ans. Entourée d'une grande partie de sa famille, la nouvelle centenaire de Saint-Leu a célébré ce siècle chez elle, au chemin Lelièvre (Photos mairie de Saint-Leu)

"Née au Guillaume à Saint-Paul, elle s'est mariée à Saint-Leu et a travaillé chez Madame Lelièvre. Elle a eu 12 enfants, 18 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Le Maire, Bruno Domen, et l'élue déléguée aux seniors, Marie Alexandre, étaient présents pour célébrer cet événement aux côtés de la famille Atrigo" indique la commune de Saint-Leu