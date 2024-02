Saint-Leu célèbre la journée internationale des droits des femmes

Le vendredi 8 mars et samedi 9 mars 2024, la ville de Saint-Leu célèbre la journée des droits des femmes avec au programme un festival de film au féminin, des actions associatives, des ateliers, des expositions et du théâtre (Photo : rb/www.imazpress.com)

Au programme de la journée internationale des droits des femmes, Saint-Leu organise des activités sur deux jours.

Le vendredi 8 mars :

- Médiathèque BAGUETT’

Espace Enfant: Exposition “Elles ont changé le monde. On en parle ?” du 1er au 28 Mars, avec la participation de dix classes de Saint-Leu.



Espace Adulte: Théâtre avec le spectacle “Andromaque” de Racine par la Compagnie Karo Fatak à 20h00.



Une multitude d’ateliers et de sessions de bien-être tout au long de la journée, comprenant la réflexologie, le yoga, des groupes de parole, l’auto-défense, et bien plus encore.



- Place du Foirail : Événement « Célébrons les droits des femmes de Saint-Leu dans le milieu sportif » organisé par l’association Initiative Kartiés



A partir de 17h30, une soirée engageante avec présentation de travaux artistiques, danses, prestation musicale de la talentueuse MISSTY et diffusion d'un film intitulé "Implication des femmes dans le milieu sportif", suivie d'un débat.



- Hôtel des Postes : Exposition

Découvrez les œuvres “En Suspens” de Géraldine Gabin et “Muses à nu” de Camille Manicon, avec un vernissage le 8 Mars à 19h.

Le samedi 9 mars :

- Bibliothèque Sudel Fuma – Piton :

Une matinée dédiée à l’animation autour de la bande dessinée “cinq Réunionnaises, cinq destins”, comprenant un atelier interactif ainsi qu'une exposition.



- Festival du Film au Féminin sur le parvis de la Mairie

Une projection du film “WE WANT SEX EQUALITY” suivie d’un concert envoûtant de la talentueuse Emma Nona clôturera l'évènement.