Saint-Leu : ouverture d’un radier provisoire dans la ravine des Colimaçons le 19 mars

Des travaux d’urgence ont été menés par la Région sur le pont de la Ravine des Colimaçons à Saint-Leu afin de rétablir au plus vite la circulation avec la construction d’un radier provisoire dans le lit de la ravine. Cet ouvrage a été largement endommagé par le passage du cyclone Garance sur La Réunion le 28 février 2025. À plus long terme, la reconstruction complète d’un pont pérenne sera planifiée. Sauf imprévu, ce radier sera rouvert à la circulation le mercredi 19 mars au matin. (Photos : Région Réunion)

Dans l’attente, et afin de garantir des conditions de transport optimales pour la rentrée scolaire, le lundi 17 mars et le mardi 18 mars, un système de convois pour les bus scolaires sera mis en place et assuré par la subdivision routière Ouest :

Circuits en provenance du sud du pont (23 circuits)

• 8 convois entre 5h35 et 7h47

• 3 convois entre 17h31 et 18h35

Circuits en provenance du nord du pont (24 circuits)

• 4 convois entre 5h37 et 7h12

• 7 convois entre 15h42 et 19h05