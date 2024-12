Saint-Louis : le festival "Ta Nou Sa" pour célébrer la musique et le patrimoine réunionnais

Le samedi 14 et le dimanche 15 décembre 2024, aura lieu sur le site du Moulin Maïs à Saint-Louis, le festival "Ta Nou Sa". Un événement qui célèbre la musique et le patrimoine réunionnais, mettant à l’honneur 10 groupes issus des quatre coins de l’île pour une demi-finale et une finale inoubliables du Prix du 20 Désamb Réunion 2024 (Photo : www.imazpress.com)

"C’est avec enthousiasme et fierté que nous vous invitons à vivre une expérience unique au Festival "Ta Nou Sa", l’aboutissement d’un travail collectif et passionné débuté le 10 mai dernier", indique l'organisation.

Dates et temps forts :

- 14 décembre la Demi-Finale : de 15h00 à 21h00

- 15 décembre la Finale : de 17h00 à 22h00

- Mettre en lumière la culture réunionnaise -

Au rythme de la diversité et de la richesse culturelle réunionnaise, "venez découvrir et soutenir des talents émergents, tout en profitant des prestations exceptionnelles de nos invités Srjo et Gadiembé Maloya, qui feront vibrer le public", note l'organisation.

Dans la mélodie du partage et l’harmonie des traditions, les organisateurs vous attendent nombreux pour célébrer ensemble l’âme et la culture réunionnaises.

