Saint-Louis : encore un bus du réseau Alternéo visé par des jets de galets

Les réseaux de transport en commun de l'île subissent des actes de caillassages en nombre depuis plusieurs mois. Alternéo n'a pas été épargné depuis juillet avec un dernier signalement datant du 8 novembre 2023. Un bus qui circulait à proximité de la gare routière Saint-Louis a été la cible de jet de galets (photo : sly/www.imazpress.com)

Le réseau Alternéo comptabilise quatre faits depuis le mois de juillet dont un survenu cette semaine.

Un bus a été victime de jet de galets. "Fort heureusement seul des dégâts matériels sont à déplorer mais avec ces actes répétés s’installe sur le réseau un sentiment d’insécurité croissant et permanent pour le personnel du réseau et les usagers" a précisé le réseau de transport en commun dans un communiqué ce vendredi.

Les opérateurs du réseau lance "un cri d'alarme" face aux incivilités grandissantes.

La Civis "dénonce et condamne avec la plus grande fermeté" ce caillassage et exprime "sa totale solidarité envers le personnel du réseau Alternéo".

"Il sera fait appel aux autorités compétentes pour renforcer les mesures de sécurité et mener des actions de fond à l’échelle régionale pour enrayer ces actes de violence" conclut le communiqué.