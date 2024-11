Saint-Paul : Alex et Kilian Portal ainsi Lara Grangeon comme invités d'honneur

La ville de Saint-Paul ouvre les portes de son centre nautique Josselyn-Flahaut pour l’édition 2024 du Meeting National de Natation qui se tient du 8 au 10 novembre 2024. Un moment sportif, avec des athlètes de renom et des talents venus de l’Océan Indien, de France hexagonale et au-delà. Parmi les invités d'honneur : Alex et Kilian Portal, médaillés aux Jeux Paralympiques de Paris et Lara Grangeon, multiple championne de France et médaillée européenne en eau libre. La commune adresse ses remerciements à "l’ASEC Natation, aux bénévoles et à tous nos partenaires pour leur engagement exceptionnel pour faire de cet événement un succès." Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)