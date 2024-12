Saint-Paul : 200 enfants présent à l'évènement "20 Desamn marmay"

Le vendredi 13 décembre 2024, près de 200 enfants de 12 classes des écoles de la commune de Saint-Paul ont participé au "20 Desamn marmay" organisé au musée de Villèle dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Des ateliers de contes, de moring, de maloya, de tressage et de fabrication de kayamb étaient au programme de cette manifestation mise en œuvre par le cercle des muséophiles de Villèle en partenariat avec le musée de Villèle. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Département)

Venu à la rencontre des enfants et des animateurs, le président du Département Cyrille Melchior a mis l'accent sur l'importance de ce travail de transmission : "Il s’agit pour ces jeunes de mieux appréhender l’histoire de l’esclavage à travers la découverte de la vie quotidienne de l’esclave, mais aussi du marronnage et de l’abolition.

Nous sommes dans une démarche alliant transmission de connaissances et des éléments de l’histoire par les visites de sites symboliques et par des outils pédagogiques. Il s’agit aussi de valoriser un lieu emblématique appelé à devenir le musée historique de l’habitation et de l’esclavage".

L’objectif de cet évènement était de développer la connaissance et la transmission de l’histoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions, comme partie intégrante de l'histoire de France et de l’océan Indien.

Le travail a démarré dans les classes depuis septembre. Des visites ont également été organisées pour sensibiliser les élèves à l’histoire de La Réunion à travers l’étude de l’habitation Panon-Desbassyns. Le "20 Desamn marmay" s'est terminé en apothéose à Villèle, lors d'un après-midi festif rythmé par la restitution des ateliers de chant, de danse et de moring, en avant-goût de l'édition 2024 du Gran 20 Desanm qui s'annonce prometteuse.